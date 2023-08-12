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        Haberler Televizyon ELEME POTASI! MasterChef eleme adayı kim oldu? 12 Ağustos 2023 MasterChef Türkiye eleme adayları belli oluyor

        MasterChef'te eleme potası netleşiyor! 12 Ağustos 2023 MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye All Star bireysel dokunulmazlık oyunu ile ekranlara geliyor. 6 yarışmacının eleme potasına girdiği programda bu akşamki son dokunulmazlık oyununun ardından 7. aday da belli olacak. Şeflerin değerlendirmeleri sonrasında MasterChef Türkiye eleme adayları netleşecek. İşte, 12 Ağustos 2023 MasterChef son bölümde yaşananlar ve eleme potası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2023 - 19:19
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        MasterChef Türkiye bireysel dokunulmazlık oyunu heyecanı ile bu akşam yayınlanıyor. 12 Ağustos akşamı ekranlara gelen bölümde Cheng Lu Şef konuk oluyor. Hayallerine devam edebilmek için kıyasıya mücadele verecek olan yarışmacılar Uzak Doğu mutfağından 'dim sum' yemeği yapıyorlar. Bu noktada gözler "MasterChef eleme adayı kim oldu?" sorusuna çevrildi. İşte, 12 Ağustos 2023 MasterChef Türkiye All Star son bölümde yaşananlar ve eleme potasına giren isimler...

        2

        MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef Türkiye'de bu haftanın 7. eleme bireysel dokunulmazlık oyununun ardından belli olacak. Son eleme adayı açıklandığında haberimiz güncellenecek.

        3

        MASTERCHEF ELEME POTASI NETLEŞİYOR...

        MasterChef'te bu haftanın eleme adayları Eda, Çağatay, Sefa, Barbaros, Barış ve Eray oldu.

        4

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MAVİ TAKIM

        Sergen

        Tahsin

        Dilara

        Ayaz

        Tolga

        Azize

        Suna

        Alican

        Gamze

        5

        KIRMIZI TAKIM

        Barbaros

        Eray

        Tanya

        Sefa

        Esra

        Batuhan

        Çağatay

        Barış

        Eda

        Mert

        6

        MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?

        MasterChef Türkiye All Star'da 6 Ağustos Pazar gecesi elenen yarışmacı Berker oldu.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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