MasterChef'te eleme potası netleşiyor! 12 Ağustos 2023 MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye All Star bireysel dokunulmazlık oyunu ile ekranlara geliyor. 6 yarışmacının eleme potasına girdiği programda bu akşamki son dokunulmazlık oyununun ardından 7. aday da belli olacak. Şeflerin değerlendirmeleri sonrasında MasterChef Türkiye eleme adayları netleşecek. İşte, 12 Ağustos 2023 MasterChef son bölümde yaşananlar ve eleme potası...
MasterChef Türkiye bireysel dokunulmazlık oyunu heyecanı ile bu akşam yayınlanıyor. 12 Ağustos akşamı ekranlara gelen bölümde Cheng Lu Şef konuk oluyor. Hayallerine devam edebilmek için kıyasıya mücadele verecek olan yarışmacılar Uzak Doğu mutfağından 'dim sum' yemeği yapıyorlar. Bu noktada gözler "MasterChef eleme adayı kim oldu?" sorusuna çevrildi. İşte, 12 Ağustos 2023 MasterChef Türkiye All Star son bölümde yaşananlar ve eleme potasına giren isimler...
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye'de bu haftanın 7. eleme bireysel dokunulmazlık oyununun ardından belli olacak. Son eleme adayı açıklandığında haberimiz güncellenecek.
MASTERCHEF ELEME POTASI NETLEŞİYOR...
MasterChef'te bu haftanın eleme adayları Eda, Çağatay, Sefa, Barbaros, Barış ve Eray oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MAVİ TAKIM
Sergen
Tahsin
Dilara
Ayaz
Tolga
Azize
Suna
Alican
Gamze
KIRMIZI TAKIM
Barbaros
Eray
Tanya
Sefa
Esra
Batuhan
Çağatay
Barış
Eda
Mert
MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye All Star'da 6 Ağustos Pazar gecesi elenen yarışmacı Berker oldu.