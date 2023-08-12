ELEME POTASI! MasterChef eleme adayı kim oldu? 12 Ağustos 2023 MasterChef Türkiye eleme adayları belli oluyor

ELEME POTASI! MasterChef eleme adayı kim oldu? 12 Ağustos 2023 MasterChef Türkiye eleme adayları belli oluyor

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MasterChef Türkiye bireysel dokunulmazlık oyunu heyecanı ile bu akşam yayınlanıyor. 12 Ağustos akşamı ekranlara gelen bölümde Cheng Lu Şef konuk oluyor. Hayallerine devam edebilmek için kıyasıya mücadele verecek olan yarışmacılar Uzak Doğu mutfağından 'dim sum' yemeği yapıyorlar. Bu noktada gözler "MasterChef eleme adayı kim oldu?" sorusuna çevrildi. İşte, 12 Ağustos 2023 MasterChef Türkiye All Star son bölümde yaşananlar ve eleme potasına giren isimler...