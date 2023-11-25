MasterChef'te eleme potası heyecanı! İşte 25 Kasım MasterChef'te yaşananlar!
MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam yarışmaya konuk jüri olarak 2015 Danimarka MasterChef birincisi Umur Sakarya eşlik ediyor. Bu özel günde yarışmacılar vesterhavet ile eleme potası heyecanı yaşıyor. MasterChef'in yeni bölümünde yaşananları haberimizde paylaştık. Peki, MasterChef'te 6. eleme adayı kim oldu? İşte 25 Kasım 2023 Cumartesi günü MasterChef All Star'da yaşananlar...
Eleme potası için heyecan dorukta... MasterChef Türkiye All Star'da mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Gözler vesterhavet yemeğini en başarılı yapan isme çevrilirken tabağı en başarısız olan isim bugün 6. eleme adayı olacak. İşte 25 Kasım 2023 Cumartesi MasterChef dokunulmazlık kazananı ile ilgili detaylar...
MASTERCHEF 6. ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef All Star'da kıyasıya mücadele devam ediyor. Eleme potasında yer alacak 6. isim açıklandığında haberimize eklenecektir.
24 KASIM MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Dilara
Alican
Barbaros
Hasan
Esra