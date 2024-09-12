MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam etti. Hatırlanacağı gibi yayınlanan son bölümde mavi takım haftaya 1-0 önde başlarken, dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım eleme potasına Ayşe ve Beril'i göndermişti. MasterChef yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geldi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, takım oyununu kim aldı? 12 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef haftanın eleme adayları...