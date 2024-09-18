MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Eylül 2024 MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te düello heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geldi. MasterChef yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu düello şeklinde oynandı. Dokunulmazlık oyunu yemeği 'Makarnalar' oldu. Takım oyununun galibi şeflerin değerlendirmeleri sonucunda belli oldu. İşte 18 Eylül MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adayları ve bireysel dokunulmazlığının sahibi olan yarışmacı...
Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te heyecan, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Düello şeklinde oynanan dokunulmazlık oyununda, konsept makarnalar oldu. MasterChef'te en başarılı tabağı yapan takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Takım oyununu kaybeden ekip ise, bireysel dokunulmazlık oyununun ardından haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayını belirledi. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, dokunulmazlığı hangi takım aldı? 18 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'Makarna' yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Zübeyde bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bireysel dokunulmazlığın sahibi Zübeyde eleme potasına Yudum'u gönderdi. Dördüncü eleme adayı ise takım oylaması ve kaptanın seçimi sonucunda Beyza oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Alper (Takım Kaptanı)
Onur
Emre
Eda
Şirin
Kerem
Ezgi
Nigar
Nevzat
Kırmızı Takım
Erim (Takım Kaptanı)
Semih
Kaan
Zübeyde
Beyza
Yudum
Hakan
Ayşe
Akın