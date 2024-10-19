Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı, rekabetin her geçen arttığı MasterChef Türkiye'de haftanın son eleme adayı belli oldu. Hatırlanacağı gibi haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Nevzat ve Emre eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. MasterChef yeni bölümünde ise yarışmacılar, haftanın son eleme adayı olmamak için mücadele verdi. Peki, MasterChef son eleme aday kim oldu? 19 Ekim MasterChef 7. eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...