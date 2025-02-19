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        Haberler Bilgi Magazin ELEME POTASI NETLEŞTİ! Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 19 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?

        Survivor'da dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 19 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. 'All Star ve Gönüllüler' takımı haftanın dördüncü dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geldi. Son dokunulmazlığı kaybeden takımın haftanın dördüncü eleme adayını belirleyeceği gecede, eleme potası netleşti. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 19 Şubat 2025 Çarşamba Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 21:22 Güncelleme: 20.02.2025 - 00:42
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        Survivor'da heyecan katlanarak sürüyor. Hatırlanacağı gibi haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazanırken, Yiğit Poyraz eleme potasına giden üçüncü yarışmacı olmuştu. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 19 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor All Star'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı.

        3

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor All Star'da haftanın dördüncü eleme adayı Yunus Emre Karabacak oldu.

        4

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor All Star'da haftanın 1. eleme adayı Doğuş oldu.

        Survivor All Star'da haftanın 2. eleme adayı Efecan oldu.

        Survivor All Star'da haftanın 3. eleme adayı Poyraz oldu.

        5

        SURVİVOR KİM ELENDİ 16 ŞUBAT?

        Düello karşılaşmaları sonrası adaya veda eden isim belli oldu. Elenen yarışmacı Serenay Aktaş oldu.

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