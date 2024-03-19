Survivor'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Tansiyonun ve rekabetin her geçen gün arttığı Survivor'da mavi ve kırmızı takım haftanın dördüncü dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Mart 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte 19 Mart Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...