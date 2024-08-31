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        Haberler Bilgi Magazin ELEME POTASI NETLİK KAZANDI! MasterChef son eleme aday kim oldu? 31 Ağustos MasterChef 7. eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te eleme potası netleşti! 31 Ağustos MasterChef son eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de eleme potası netleşti. Haftanın son eleme adayının belli olduğu gecede, şefler yarışmacılardan 'perde pilavı' yapmalarını istedi. MasterChef yeni bölümünde iki etaplı finalin ardından en az başarılı tabağı yapan yarışmacı haftanın 7. eleme adayı olarak eleme potasına giden son isim oldu. Peki, MasterChef son eleme aday kim oldu? 31 Ağustos MasterChef 7. eleme adayı kim oldu? İşte 31 Ağustos 2024 Cumartesi MasterChef eleme potasında olan yarışmacılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2024 - 18:10 Güncelleme: 01.09.2024 - 00:25
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        1

        Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te, haftanın son eleme adayı belli oldu. MasterChef'in yayınlanan son bölümünde eleme potasına giden son yarışmacılar, Nigar ve Beyza olmuştu. MasterChef yeni bölümünde ise, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarısız yemeği yapan yarışmacı, haftanın 7. eleme adayı oldu. Peki, MasterChef son eleme aday kim oldu? 31 Ağustos MasterChef 7. eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Nigar

        Beyza

        Çağlar

        Akın

        Zübeyde

        Nevzat

        3

        MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef'te haftanın son eleme adayı Semih oldu.

        4

        29 AĞUSTOS MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef Türkiye'de 29 Ağustos Perşembe günü yedeklerden ana kadroya giren isim Yudum oldu.

        5

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Hakan (Takım kaptanı)

        Eda

        Kaan

        Semih

        Nevzat

        Kerem

        Alper

        Ayşe

        Zübeyde

        Zeynep

        6

        Kırmızı Takım

        Beril (Takım kaptanı)

        Muratcan

        Onur

        Şirin

        Emre

        Nigar

        Beyza

        Akın

        Ezgi

        Çağlar

        7

        25 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        Masterchef'te elenen son isim Ümmühan oldu.

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