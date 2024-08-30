Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan Karadeniz yöresine özgü yemekler yapmalarını istedi. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlığını mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Çağlar ve Akın eleme potasına giden son isimler olmuştu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 30 Ağustos MasterChef eleme potasına kim gitti?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...