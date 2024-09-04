MasterChef Türkiye'de heyecan katlanarak sürüyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, Nigar ve Beril eleme potasına giden isimler olmuştu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, takım oyununu kim aldı? 4 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...