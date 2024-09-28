MasterChef'te eleme potası netleşti! MasterChef son eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın son eleme adayının belli olduğu yeni bölümde şefler yarışmacılardan, 'Patlıcan Kebabı' yapmalarını istedi. En az başarılı tabağı yapan yarışmacı, haftanın 7. eleme adayı olarak eleme potasına giden son isim oldu. Peki, "MasterChef son eleme adayı kim oldu?" İşte 28 Eylül 2024 Cumartesi MasterChef Türkiye haftanın son eleme adayı...
Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te, haftanın son eleme adayı belli oldu. Hatırlanacağı gibi kırmızı takım tüm dokunulmazlık oyunlarını kazanarak haftayı kayıpsız kapatmıştı. MasterChef yeni bölümünde ise Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarısız yemeği yapan yarışmacı haftanın 7. eleme adayı olarak eleme potasına gitti. Peki, "MasterChef 7. eleme adayı kim oldu, eleme potasında kimler var?" İşte detaylar...
MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te haftanın son eleme adayı, iki etaplı finalin ardından belli oldu. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda Nigar 7. yarışmacı olarak eleme potasına giden son yarışmacı oldu.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Akın
Hakan
Erim
Semih
Kaan
Bera