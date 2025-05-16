Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu için bekleyiş sona erdi. Hatırlanacağı gibi eleme gecesinde Sedat Survivor hayallerine veda ederek, adadan ayrılan son isim olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar, dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 16 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor All Star'da eleme adayı...