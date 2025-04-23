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        Haberler Bilgi Magazin ELEME POTASINDA! Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 23 Nisan Çarşamba Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Nisan Çarşamba Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da heyecan dokunulmazlık oyunu ile sürdü. Survivor'un yeni bölümünde 'All Star ve Gönüllüler' takımı haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kaybeden takım ada konseyinde takım oylaması sonucunda haftanın üçüncü eleme adayını belirledi. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 23 Nisan 2025 Çarşamba Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 23:39 Güncelleme: 24.04.2025 - 00:40
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        Survivor'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazanırken, haftanın ikinci eleme adayı ise Pınar olmuştu. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 23 Nisan 2025 Çarşamba Survivor eleme adayı kim oldu? " İşte Survivor All Star'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...

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        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor 3. dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı.

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        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor All Star'da üçüncü eleme adayı Sevgi oldu.

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        SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Yağmur

        Pınar

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        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor eleme düellosu finalinde Sedat ve Batuhan eşleşmesi damga vurdu. Kıran kırana mücadelelere sahne olan finalde Sedat puan üstünlüğü ile rakibini yenerek Survivor hayallerine devam dedi. Bu sonuca göre rakibine mağlup olan Batuhan Gökgöz Survivor'da elenen son yarışmacı oldu.

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