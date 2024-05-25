Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi ELEME POTASINDA! Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 25 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ekip, takım oylaması sonucunda haftanın ilk eleme adayını belirledi. İşte 25 Mayıs 2024 Cumartesi Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takımı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2024 - 18:38 Güncelleme: 26.05.2024 - 00:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Survivor'da son döneme girildi. Eleme gecesinde Damla'nın yarışmaya vedası yarışmacılar arasında duygu dolu anlar yaşanmasına sebep olurken, yeni haftanın ilk gitme adayı belli oldu. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 25 Mayıs 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın ilk eleme adayı....

        2

        25 MAYIS SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        Survivor'da birinci dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı.

        3

        SURVİVOR'DA HAFTANIN BİRİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor'da haftanın 1. eleme adayı Özgür oldu.

        4

        SURVİVOR KİM ELENDİ 17 NİSAN?

        Survivor'da mücadele hız kesmeden sürüyor. Elenen isim 5-1'lik skor ile Damla Can oldu.

        Horoz Lojistik halka arz oluyor!
        Horoz Lojistik halka arz oluyor!
        Galatasaray başkanı kim oldu?
        Galatasaray başkanı kim oldu?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İş yerine ses bombalı saldırı
        İş yerine ses bombalı saldırı
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        Köpeği otomobile bağlayıp sürükledi!
        Köpeği otomobile bağlayıp sürükledi!
        Adana'da yol verme kavgası!
        Adana'da yol verme kavgası!
        İbrahim Hatipoğlu, Habertürk'e konuştu
        İbrahim Hatipoğlu, Habertürk'e konuştu
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Mert Hakan Yandaş'a indirim
        Mert Hakan Yandaş'a indirim
        Çalıştığı yeri soydu!
        Çalıştığı yeri soydu!
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        İsrailliler sokakları doldurdu
        İsrailliler sokakları doldurdu
        Bahar Candan hastaneye kaldırıldı
        Bahar Candan hastaneye kaldırıldı
        Firari sanığı, jandarma saklandığı evde yakalandı
        Firari sanığı, jandarma saklandığı evde yakalandı
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        Kaygan zeminde balıkçı dükkanına çarptı
        Kaygan zeminde balıkçı dükkanına çarptı
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı