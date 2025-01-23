Survivor'da dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlığını Gönüllüler takımı kazanırken, Göksu ise eleme potasına giden birinci yarışmacı oldu. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 23 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...