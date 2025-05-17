Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazanırken, ilk eleme adayı Meryem olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadelenin içine girdi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 17 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...