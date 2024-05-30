Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu?
Survivor'da son haftalara girilirken yeni bir dönem başladı. Survivor All Star'da takım oyunları yerini bireysel oyunlara bıraktı. 8 kişinin kaldığı yarışmada bireysel dokunulmazlık oyunları başladı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı haftanın ikinci eleme adayını belirledi. İşte 30 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı...
Survivor'da finale doğru gidilirken, bireysel dokunulmazlık oyunları başladı. Haftanın birinci bireysel dokunulmazlığını Batuhan alırken, eleme potasına giden ilk yarışmacı Atakan oldu. Kıran kırana geçen haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda ise bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı haftanın ikinci gitme adayını belirledi. İşte Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...
30 MAYIS SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da ikinci bireysel dokunulmazlığını Hilmi Cem kazandı.
SURVİVOR'DA HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da bireysel dokunulmazlığın sahibi Hilmi Cem, haftanın ikinci eleme adayı olarak Ogeday'ı seçti.
ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
ATAKAN
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da eleme düellosu finalinde Özgür Seda eşleşmesi geceye damga vurdu. Kıran kırana mücadelelere sahne olan eleme düellosu finalinde, Seda 5-2'lik skorla Özgür'ü mağlup ederek adada kalırken, Özgür bu hafta elenen isim oldu.