MasterChef'te son 5 yarışmacı! 30 Aralık 2023 MasterChef All Star kim elendi?
MasterChef All Star'da heyecan katlanarak sürüyor. Kıran kırana mücadelelere sahne olacak yeni bölümde bir yarışmacı 5. olarak yarışmaya veda etti. Üç etaptan oluşacak olan gecede şefler yarışmacılardan ara sıcak, ana yemek ve tatlı yapmalarını istedi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda en az puanı alan yarışmacı elendi. İşte 30 Aralık 2023 Cumartesi MasterChef'te elenen yarışmacı...
MasterChef'te şef ceketleri sahibini buldu. Son 5 yarışmacının kaldığı programda yarışmacılar en iyi 4 yarışmacı arasına girmek için tezgah başına geçti. Üç etabın sonunda en az puanı alan yarışmacı hayallerine ve yarışmaya veda etti. Peki "30 Aralık MasterChef kim elendi, son 4'e kalan yarışmacılar belli oldu mu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
30 ARALIK 2023 MASTERHCEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te en iyi 4 yarışmacı belli oldu. Üç etaptan oluşan oyunun sonunda en az puanı alan Sergen 5. olarak yarışmaya veda etti.
İşte son 4'e kalan yarışmacılar
Hasan
Esra
Barbaros
Tahsin
MASTERCHEF'TE HAFTANIN İLK CEKETİNİ KİM ALDI?
MasterChef'te iki etaplı oyunun sonunda bir yarışmacı şef ceketinin sahibi belli oldu. Tahsin toplamda 50 puan alarak MasterChef'te ilk şef ceketinin sahibi oldu.
MASTERCHEF'TE HAFTANIN İKİNCİ CEKETİNİ KİM ALDI?
MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. 26 Aralık Salı akşamı haftanın ikinci ceketinin sahibi Barbaros oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ÜÇÜNCÜ CEKETİNİ KİM KAZANDI?
MasterChef üçüncü beyaz ceketin sahibi Esra oldu
MASTERCHEF'TE HAFTANIN DÖRDÜNCÜ CEKETİ KİMİN OLDU?
MasterChef'te iki etaplı oyunun sonunda şef ceketinin sahibi Sergen oldu.
29 ARALIK 2023 MASTERCHEF'TE HAFTANIN SON CEKETİNİ KİM ALDI?
MasterChef'te iki etaplı oyunun sonunda bir yarışmacı şef ceketinin sahibi oldu. Haftanın son şef ceketini kazanan yarışmacı jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda belli oldu. Yapılan oylama sonucunda 5. ceketin sahibi Hasan olurken, Eren ve Kıvanç 6. olarak yarışmaya veda etti.