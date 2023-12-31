Haberler Televizyon ELENDİ! MasterChef kim elendi, son 4'e kalan yarışmacılar açıklandı mı 30 Aralık 2023? MasterChef All Star'da son 4 yarışmacı!

MasterChef'te son 5 yarışmacı! 30 Aralık 2023 MasterChef All Star kim elendi? MasterChef All Star'da heyecan katlanarak sürüyor. Kıran kırana mücadelelere sahne olacak yeni bölümde bir yarışmacı 5. olarak yarışmaya veda etti. Üç etaptan oluşacak olan gecede şefler yarışmacılardan ara sıcak, ana yemek ve tatlı yapmalarını istedi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda en az puanı alan yarışmacı elendi. İşte 30 Aralık 2023 Cumartesi MasterChef'te elenen yarışmacı... Habertürk Giriş: 31.12.2023 - 00:19 Güncelleme: 31.12.2023 - 00:19 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







MasterChef'te şef ceketleri sahibini buldu. Son 5 yarışmacının kaldığı programda yarışmacılar en iyi 4 yarışmacı arasına girmek için tezgah başına geçti. Üç etabın sonunda en az puanı alan yarışmacı hayallerine ve yarışmaya veda etti. Peki "30 Aralık MasterChef kim elendi, son 4'e kalan yarışmacılar belli oldu mu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

2 Şurada Paylaş!







30 ARALIK 2023 MASTERHCEF KİM ELENDİ? MasterChef'te en iyi 4 yarışmacı belli oldu. Üç etaptan oluşan oyunun sonunda en az puanı alan Sergen 5. olarak yarışmaya veda etti. İşte son 4'e kalan yarışmacılar Hasan Esra

Barbaros Tahsin