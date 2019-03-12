Eleq ipucu 12 Mart sorusu yayınlandı. Eleq ipucu olarak; Osmanlı Devleti’nde pasaport uygulaması ilk hangi padişah döneminde uygulamaya konmuştur? sorusu eleq yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 20.00'da oynanacak eleq ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, 12 Mart Eleq ipucu sorusu ve cevabı...

ELEQ İPUCU SORUSU 12 MART

Eleq resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Eleq İpucu bu akşam saat 20.00'da

Ödül ise; henüz belli olmadı!

ELEQ İPUCU SORUSU 12 MART CEVABI: 2. MAHMUT

II. Mahmud, 20 Temmuz 1785, İstanbul – ö. 1 Temmuz 1839, İstanbul doğumludur. 30. Osmanlı padişahı ve 109. İslam halifesidir. Osman Gazi ve Sultan İbrahim'den sonra Osmanlı Hanedanı'nın üçüncü ve son soy atasıdır. Son altı Osmanlı padişahından ikisi onun oğlu dördü ise torunudur.

Tahtta kaldığı 31 yıl, Osmanlı tarihinin siyasi açıdan en bunalımlı dönemlerinden biridir. Balkanlarda imparatorluğun dağılma sürecini başlatan Sırp ve Yunan isyanları, Rus, İngiliz ve Fransız donanmalarının Navarin'de Osmanlı donanmasını imha etmesi ve asi ilan ettiği Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın ordularının Suriye ve Anadolu'yu geçerek Kütahya'ya kadar gelmeleri gibi olaylar ile karşı karşıya kalan Sultan II. Mahmud, bir diğer taraftan gerçekleştirdiği reformlarla imparatorluğun çehresini değiştirerek Osmanlı modernleşmesinin temellerini atmış, ölümünden dört ay sonra ilan edilen Tanzimat Fermanı'na giden yolun hazırlayıcısı olmuştur.

Hükümdarlığı dönemindeki icraatları nedeniyle, bazıları kendisini devleti tekrar ihya etmek üzere her yüzyılda bir gelmesi beklenen müceddid olarak kabul edip büyük sıfatıyla yad etmiş, muhalifleri ise gavur padişah olarak nitelendirmişlerdir. Siyaseten (yargılamasız) idam yetkisini kullanan son padişahtır.