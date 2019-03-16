Eleq ipucu sorusu 16 Mart saat 20.00'deki 20 bin lira ödüllü yarışma için, başrolünde Beyazıt Öztürk, Türkan Şoray ve Haluk Bilginer'in yer aldığı 1997 yapımı Atıf Yılmaz filmden geldi. Eleq yarışması her akşam saat 20.00'da Eleq uygulaması üzerinden oynanıyor. Canlı oynanan yarışmada birincilere ödül bölüştürülüyor. Peki "Başrolünde Beyazıt Öztürk, Türkan Şoray ve Haluk Bilginer'in yer aldığı 1997 yapımı Atıf Yılmaz filmi hangisidir?" İşte Eleq ipucu sorusu cevabı...

ELEQ İPUCU SORUSU - 16 MART

Başrolünde Beyazıt Öztürk, Türkan Şoray ve Haluk Bilginer'in yer aldığı 1997 yapımı Atıf Yılmaz filmi hangisidir?

ELEQ İPUCU CEVABI: NİHAVEND MUCİZE

NİHAVEND MUCİZE HAKKINDA

Nihavend Mucize, yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı, baş rollerini Türkan Şoray, Haluk Bilginer, Lale Mansur ve Beyazıt Öztürk'ün paylaştığı, 1997 yapımı bir Türk filmi.

Filmin Antalya Altın Portakal ve Adana Altın Koza Film festivallerindeki gösterimlerde eleştiri alan sevişme sahneleri, vizyona girmesinden hemen önce yönetmen tarafından filmden çıkarıldı. Film, Almanya'da 1998 yılında gösterime girdi.

FİLMİN HİKAYESİ

Çeyrek asır önce gözlerini hayata yuman Suzan, oğlu Erol'un çaresizliğinden haberdar olunca, işleri yoluna koymak maksadıyla dünyaya geri döner. Kız arkadaşı, babası ve ortağıyla ilişkileri altüst olan oğluna yardımcı olmak isterken, oğlunun ortağı Nejat'a kalbini kaptırıverir.