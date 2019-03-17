17 Mart Eleq ipucu sorusu cevabı yayınlandı. Eleq ipucu sorusu Instagram hesabından takipçilerine, "Eçhel" kelimesinin anlamı nedir, kimler biliyor? şeklinde soruldu. Eleq 20.00 da yayınlanacak olan yarışmasında tüm soruları bilen takipçilerine 20.000 TL değerindeki para ödülünü eşit bir şekilde bölüştürecek.

ELEQ İPUCU CEVABI

17 Mart Eleq ipucu sorusu cevabı: ÇOK CAHİL

ELEQ İPUCU SORUSU CEVABI: EÇHEL NE DEMEK?

Çok cahil, çok bilgisiz olan

ELEQ NASIL OYNANILIR?

Kodlaması, tasarımı ve içeriği özgün şekilde Türk Telekom bünyesinde geliştirilen Eleq, Türkiye’nin ilk milli dijital klavyesi TAMBU’nun da yapımcısı Argela ekibinin imzasını taşıyor. Kullandıkları GSM operatörlerinden bağımsız, uygulamayı indirip mobil cihazları üzerinden yayın saatlerinde uygulamaya giren tüm katılımcılar canlı olarak yarışmaya hak kazanıyor. Günün ödülü, sorulan 10 soruyu doğru yanıtlayan yarışmacılar arasında eşit miktarda paylaştırılıyor. Eleq’in şu an için her gün saat 20:00’de olmak üzere günde bir yayını bulunuyor. Çok yakında ikinci bir yayın daha yaparak günlük yayın sayısını ikiye çıkarılacak. Eleq, mobil cihazlar üzerinden mekan kısıtlaması olmadan katılım sağlanabilecek. Eğlendirirken bilgiyi ölçecek ve bunları yaparken de para kazandırabilecek canlı bir bilgi yarışması.

17 MART ELEQ İPUCU SORUSU CEVABI YAYINLANMIŞTIR.