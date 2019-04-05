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Eleq ipucu sorusu 5 Nisan saat 20.00 yarışması için "Bitmiş İlişkiler Müzesinden" geldi. Eleq yarışması her akşam Eleq uygulaması üzerinden oynanıyor. Canlı oynanan yarışmada birincilere ödül bölüştürülüyor. Peki Bitmiş İlişkiler Müzesi hangi şehirde? Eleq ipucu sorusu cevabı haberimizde.
ELEQ İPUCU SORUSU - 5 NİSAN
Merhaba eleqseverler, hafta sonuna hazır mıyız? Bugünkü sorumuz kalp kırıklıkları ve ilişkilerle alakalı. Herkesin eski sevgililerinden kalanları yollayabildiği “Bitmiş İlişkiler Müzesi” hangi Avrupa şehrindedir kimler biliyor?
ELEQ İPUCU CEVABI: Zagrep
ZAGREP NEREDE?
Zagreb, Hırvatistan'ın başkenti ve en yüksek nüfusa sahip şehridir. Zagreb'in 1,1 milyonun üzerinde olan nüfusunda 2018 verilerine göre yüzde 91.94 ile Hırvatlar çoğunluktadır. Zagreb'de dört mevsim yaşanır. Kışları ortalama sıcaklık 1 C°, yazları ise 20 C°'dir.
Zagreb'in ulaşım bağlantıları, ticaret hacmi, endüstrinin yoğunluğu, bilimsel ve araştırma merkezleri şehrin Hırvat ekonomisinde lider konuma ulaşmasını sağlamıştır.
Şehrin bulunduğu alandaki ilk yerleşim 1. yüzyılda gerçekleşmiş. Tarihî kayıtlarda "Zagreb" ismi ilk defa 1094 yılında görülüyor.
Şehir, Kaptol ve Gradec (okunuşu Gradets) şehirlerinin 1851 yılında birleşmeleriyle oluşmuş. Bundan önce bu iki şehir arasında, neredeyse savaşa dönen gerginlikler yaşanıyormuş. 1242 yılında ise her iki şehir de Cengiz Han’ın saldırıları nedeniyle büyük zararlar görmüş. Kentte 1699 yılında ise bir üniversite açılmış. 17. ve 18. asırlarda kent, veba salgınları nedeniyle büyük acılar çekmiş.
20. yüzyılda ise, sanayi ile birlikte kentin nüfusu artmaya başlamış. I. Dünya Savaşı’nda bu artış duraklamaya girmiş.
Kent, Yugoslavya’nın dağılması ile birlikte, kendini yine savaşın içinde bulmuş. Ancak bu savaşın neden olduğu zarar, Yugoslavya topraklarının kalanıyla karşılaştırılınca, pek de önemli olduğu söylenemez.
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