Elfsborg - Norrköping maç önü

İsveç Allsvenskan maçında Elfsborg ile Norrköping, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:00. 16 puanlı Elfsborg 13. sırada bulunuyor, Norrköping 32 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Elfsborg, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Norrköping, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 531. İddaa'da Elfsborg kazanır 2.50, berabere biter 3.10, Norrköping kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Elfsborg önceki hafta Norrköping mücadelesinde 3-3 berabere kaldı.

Norrköping ise Elfsborg karşılaşmasında 3-3 berabere kaldı.

Elfsborg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Elfsborg, kendi sahasında 6 gol attı, 9 gol yedi.

Norrköping, dış sahada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Norrköping 12 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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