Elgin City - Cowdenbeath maçı heyecanı

İskoçya 2.Lig maçında Elgin City ile Cowdenbeath, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Elgin City 7 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Cowdenbeath 3 puanda ve 7. sırada. Ev sahibi Elgin City, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Cowdenbeath, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 364. İddaa'da Elgin City kazanır 1.65, berabere biter 3.40, Cowdenbeath kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Elgin City son haftadaki Montrose müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Cowdenbeath ise Annan Athletic maçında 0-2 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Elgin City, 1 gol attı ve 0 gol yedi.

Cowdenbeath, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Cowdenbeath, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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