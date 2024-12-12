Elias Jelert: Hayal kırıklığı yaşıyoruz!

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Malmö'yle 2-2 berabere kalan Galatasaray'da ilk golü kaydeden Elias Jelert, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Danimarkalı futbolcunun o sözleri:

Gol için mutluyum ama 3 puanı almamız gerekiyordu. Zor bir maçtı. 3 puanı alamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Ekstra bir motivasyon oldu mu, bilmiyorum. Ailem ve arkadaşlarım buradaydı, onların önünde bu büyük kulüp için gol atmak mutluluk verici.

Umarım 11'de olacağım. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Taraftarlar en iyisini istiyor. Tabii ki baskı hissediyoruz. Umarım gelecekte daha fazla forma şansı bulacağım.