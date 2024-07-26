Elias Jelert'ten transfer açıklaması

Galatasaray'ın Danimarka ekibi Kopenhag'tan transfer ettiği sağ bek oyuncusu Elias Jelert, kulübün Youtube kanalında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

TRANSFER İTİRAFI Jelert yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Bir an önce taraftarlarla karşılaşmak ve onlara merhaba demek istiyorum. 3 hafta önce duydum ama menajerimin bana söylememesi gereken şeyler vardı. O sürecin sonucunda da sağlık kontrolleri oldu. Bugün takımla birlikte buradayım ve çok heyecanlıyım." dedi.

NELLSON İÇİN AÇIKLAMA Nelsson ile ilgili konuşan genç oyuncu, "Nelsson milli takımdan arkadaşım. beni çok iyi karşıladı. 3 senedir de burada. Birçok sorumu soracağım ve bana yardımcı da olacaktır." ifadelerini kullandı.