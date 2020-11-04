Elif bebeği kurtaran ekipte görevli Metin Atik'e plaket ve cumhuriyet altını verildi- BALIKESİR

AA

Belediye meclisinde düzenlenen törende, Atik'in İzmir'de görevde olması nedeniyle hediyesi babası Ramazan Atik'e verildi.Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, yaptığı konuşmada, Metin Atik'in çalışmalarda bulunmasının kendilerini gururlandırdığını ve bundan dolayı hediye verdiklerini söyledi.Metin Atik'in babası Ramazan Atik de Belediye Başkanı Arslan'a teşekkür etti.