Elif Berra Gökkır çeyrek finale kaldı!
Milli okçumuz Elif Berra Gökkır, kadınlar bireysel son 16 turunda Japonya'dan Noda Satsuki'yi 6-4 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi
Giriş: 03.08.2024 - 11:05 Güncelleme: 03.08.2024 - 11:05
Milli okçumuz Elif Berra Gökkır çeyrek finale kaldı!
17 yaşındaki milli okçu, 4-0 geriye düştüğü kadınlar bireysel son 16 turu müsabakasında dünya 3 numarası Japon rakibi Satsuki Noda'yı 6-4 mağlup etti.
Sporcumuzun çeyrek final mücadelesi saat 14.00'te yapılacak.
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