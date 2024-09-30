Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel "Elif Çakır yanlışlıkla gözaltına alındı" iddiasına yanıt | Son dakika haberleri

        "Elif Çakır yanlışlıkla gözaltına alındı" iddiasına yanıt

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğünce, gazeteci yazar Elif Çakır'ın kentte bir otelde gözaltına alındığı iddiasının doğru olmadığı, hakkında arama kararı bulunan başka bir kişiyle isim benzerliğinden dolayı Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) bilişim sistemi sorgulaması için emniyet müdürlüğüne davet edildiği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 00:28 Güncelleme: 30.09.2024 - 00:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Elif Çakır yanlışlıkla gözaltına alındı" iddiasına yanıt
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, Bursa'da otelde kalan gazeteci yazar Elif Çakır'ın "yanlışlıkla gözaltına" alındığı iddialarına yer verildiği hatırlatıldı.

        Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Genel Bilgi Toplama Büro Amirliği alarm sistemine kentteki bir otele "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçu gibi 3 ayrı olaydan aranan Elif Çakır I'nın giriş yaptığı bilgisinin düşmesi üzerine bir ekibin adrese gittiği ifade edilerek, otel görevlilerinden bu kişinin geçici olarak tesisten ayrıldığı bilgisinin edinildiği aktarıldı.

        REKLAM

        "ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE DAVET EDİLDİ"

        Açıklamada, resepsiyona iletişim bilgisi bırakan ekibin, Elif Çakır I. geri döndüğünde kendilerine bilgi vermelerini isteyerek otelden ayrıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Aynı gün otel görevlisinin Elif Çakır I. isimli şahsın otele giriş yaptığını bildirmesi üzerine ekip otele giderek tekrar UYAP sorgusunun aktif olup olmadığını kontrol ettiğinde, aktif olmaması üzerine otel görevlisinden Elif Çakır I. isimli şahsın resepsiyona inmesi istenilmiştir. Resepsiyona inen şahsın ibraz ettiği kimliğe göre Elif Çakır olduğu, otel görevlilerinin yanlış veri girişi yapmış olabileceği değerlendirildiğinden ve UYAP sorgu sisteminin arızalı olduğundan otelde şahsın UYAP sorgulaması yapılamamış, Elif Çakır şube müdürlüğümüze davet edilmiştir.

        Şahısla ilgili birim olan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne geçilmiş, şubede yapılan araştırmada Elif Çakır'ın aranan Elif Çakır I. olmadığının tespit edilmesi üzerine şahsa otel görevlilerince veri girişinin yanlış yapıldığı anlatılmış ve personellerimizce gerekli nezaket çerçevesinde davranılarak konunun gerçekliği ortaya çıkıncaya kadar otelden alınıp şubemizden ayrılışı tahmini 20 dakika sürmüştür. Basın ve yayın organlarınca iddia edildiği gibi şahıs hakkında herhangi bir gözaltı işlemi olmamıştır. Otel görevlilerince yanlış veri girişi yapıldığı için bahse konu otel hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Jose Mourinho'dan flaş hareket!
        Jose Mourinho'dan flaş hareket!
        Fenerbahçe hata yapmadı!
        Fenerbahçe hata yapmadı!
        Serhat Akın'a saldırı talimatı Gürcistan'dan
        Serhat Akın'a saldırı talimatı Gürcistan'dan
        Kan donduran olay! 80 yaşındaki adam yengesini öldürdü
        Kan donduran olay! 80 yaşındaki adam yengesini öldürdü
        Güney'den Kuzey'e net uyarılar
        Güney'den Kuzey'e net uyarılar
        Maçka Parkı'nda biri kadın 2 kişiye saldırı
        Maçka Parkı'nda biri kadın 2 kişiye saldırı
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes!
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu genç kızdan haber yok
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu genç kızdan haber yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BGM'de siftah!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BGM'de siftah!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?
        Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        "Aramızda bir sorun yok"
        "Aramızda bir sorun yok"
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Defnedildiği gün unutuldu
        Defnedildiği gün unutuldu
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        Adana'nın kazananı
        Adana'nın kazananı
        Dünyada bir ilk
        Dünyada bir ilk
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı