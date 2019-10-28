Manken Elif Ece Uzun, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Tuş ile önceki akşam dünyaevine girdi. Sapanca'daki bir otelde gerçekleşen düğün törenine birçok ünlü isim katıldı. Düğünden kareler sosyal medyada paylaşıldı.

Takipçileri Elif Ece Uzun'un paylaşımlarına çok sayıda tebrik yorumları yaptı.

"EVLİLİĞİN HEYECANI BAMBAŞKAYMIŞ"

Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde görüntülenen manken, muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı. Heyecanı ve mutluluğu yüzüne yansıyan Uzun, "Şimdi son gelinlik provamı da gerçekleştirdim, onun heyecanı var ama insanları yeni anlıyorum. Evliliğin heyecanı bambaşkaymış. Haftaya pazar günü nikah masasına oturmuş olacağım" ifadelerini kullanmıştı.