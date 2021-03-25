"ÇOK TRAVMATİK BİR YIL GEÇİRDİM"

Ece Uzun, şu ifadeleri kullandı:

Babamı Covid-19'dan kaybettim. Çok travmatik bir yıl geçirdim. Salgının hamileliğime denk gelmesinden dolayı evden hiç çıkmadım. İşin aslı; umarım bir an önce bu salgın sona erer ve benim gibi kimse canından can gitmez, sevdiklerini bu hastalığa kurban vermez. Hepimiz birbirimiz düşünerek hareket edip, önlemlere uymak zorundayız. Bugün bana, yarın size.

Geçtiğimiz eylül ayında anne olmanın sevincini yaşayan manken, "Son iki yılım çok zor geçti. Kızlardan önce 5 aylık hamileyken bebeğimi düşürdüm. Sonra babamı kaybettim ve daha bir sürü talihsizlik yaşadım. Şimdi geriye dönüp, bakıyorum ve 'Ne kadar güçlüsün Elif, aferin sana' diyorum. Kızlar ışık oldu bana" dedi.