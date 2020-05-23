"Elif ile Alp" yeni etkinliklerle bayramda da çocuklarla birlikte olacak

AA

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın psikososyal destek hizmetleri kapsamında, yeni tip koronavirüs süresince psikolojik sağlamlığı korumak amacıyla öğrenci ve velilere yönelik destekleri devam ediyor.

Bu kapsamdaki hizmetlerine bir yenisini daha ekleyen Bakanlık, salgın hastalık dönemlerinde psikolojik sağlamlığı artırmak amacıyla okul öncesi ve ilkokul öğrencileri seviyesinde "Elif ile Alp" karakterlerini içeren "Psikoeğitsel Etkinlikler Kitapçığı" yayımlamıştı.

"Elif ile Alp", koronavirüs döneminde çocukların duygularını anlama ve ifade etmelerini sağlayarak, uyumlarını kolaylaştırmayı, olağan dışı durumlarda ise çocukların korku, kaygı gibi duygularını hikayelerdeki karakterler üzerinden ifade etmelerini amaçlıyor.

Bu doğrultuda, "okul öncesi ve ilkokul" seviyesi için hazırlanan "Benzetme Oyunu" temalı ikinci kitapçık, Milli Eğitim Bakanlığı web sayfasında yayımlandı.

- "Tüm çocuklarımızın bayramlarını kutluyorum"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, psikososyal destek kılavuzları, 7/24 anlık destek sunulan Psikososyal Destek Hattı, etkinlik kitapları ve mobil uygulamalarla ebeveynler, çocuklar ve gençlerin yanında olduklarını vurguladı.

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Tüm çalışmalarımızı yeni içeriklerle geliştirmeye devam ediyoruz. Şimdi de 'Elif ve Alp' karakterlerini içeren ve okul öncesi ve ilkokul çocuklarımıza yönelik destek kitabımızın ikincisini, bayramda aile bireyleriyle bir arada ev ortamında deneyimleyerek, yaşayarak ve öğrenerek keyifle vakit geçirmeleri için yayımlıyoruz. Bu vesile ile tüm çocuklarımızın bayramlarını kutluyorum. Tüm imkanlarımızla çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Bakan Selçuk, bu süreci koordine eden Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve çalışma arkadaşlarına, Dr. Sevil Uygun İlikhan ve Ümare Altun'a da teşekkürlerini iletti.