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Elif Kaya: Pandemide kabare yapmıştım

Elif Kaya, muhabirlerin, "Sizi şarkıcı olarak tanıyoruz. Tiyatroya nasıl adım attınız?" sorusuna yanıt verdi. Kaya, "Çocukluğumdan beri oyunculuğa ilgim vardı, tiyatro okumak istemiştim. Pandemi döneminde kabare yapmıştım" açıklamasında bulundu

Elif Kaya: Pandemide kabare yapmıştım - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Elif Kaya, arkadaşının motosikletiyle Nişantaşı'na geldi. Motosiklet kullanmanın keyifli olduğunu belirten şarkıcı, "İstanbul trafiğinde zor ve tehlikeli. Dikkatli olmak gerekiyor. Her yaz başında motosiklet alma hayalim var. Belki bu yaz alırım" dedi.

"İLK DEFA DENEYİMLİYORUM"

Tiyatro oyunu olduğunu belirten Elif Kaya, "Şimdi provadan geliyorum. 'Kapkabare' isimli bir tiyatro oyununda, oyuncu olarak yer alıyorum. İlk defa böyle bir şey deneyimliyorum. Daha önce kabare yaptım ama bu profesyonel tiyatro oyunu. Emrah Uslu'nun yazdığı Eda Özdemir'in yönettiği bir oyun. İnsan ilişkileri üzerine komik bir proje. Cumartesi günü Şişli Tiyatrosu'ndayız. Şişli Tiyatrosu Münir Özkul ile Adile Naşit gibi üstatların oyunlarını sergilediği yer" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKKEN TİYATRO OKUMAK İSTEMİŞTİM"

Elif Kaya, "Sizi şarkıcı olarak tanıyoruz. Tiyatroya nasıl adım attınız?" sorusuna, "Eda benim eski dostum. Bana, 'Bir oyun var. Oradaki bir role seni düşünüyorum' dedi. Şarkıcı rolünde değilim. Çocukluğumdan beri oyunculuğa ilgim vardı. Çocukken tiyatro okumak istemiştim. Pandemi döneminde kabare yapmıştım" yanıtını verdi.

"24 ŞARKICI SAHNE ALACAĞIZ"

Depremzedeler için yardım konseri vereceklerini belirten şarkıcı, "MESAM ile MSG'nin düzenlediği bir konser. Cemal Reşit Rey'de olacak. 24 şarkıcı sahne alacağız" ifadelerini de kullandı.

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