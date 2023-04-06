Elif Kaya: Pandemide kabare yapmıştım

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Elif Kaya, arkadaşının motosikletiyle Nişantaşı'na geldi. Motosiklet kullanmanın keyifli olduğunu belirten şarkıcı, "İstanbul trafiğinde zor ve tehlikeli. Dikkatli olmak gerekiyor. Her yaz başında motosiklet alma hayalim var. Belki bu yaz alırım" dedi.

"İLK DEFA DENEYİMLİYORUM"

Tiyatro oyunu olduğunu belirten Elif Kaya, "Şimdi provadan geliyorum. 'Kapkabare' isimli bir tiyatro oyununda, oyuncu olarak yer alıyorum. İlk defa böyle bir şey deneyimliyorum. Daha önce kabare yaptım ama bu profesyonel tiyatro oyunu. Emrah Uslu'nun yazdığı Eda Özdemir'in yönettiği bir oyun. İnsan ilişkileri üzerine komik bir proje. Cumartesi günü Şişli Tiyatrosu'ndayız. Şişli Tiyatrosu Münir Özkul ile Adile Naşit gibi üstatların oyunlarını sergilediği yer" şeklinde konuştu.