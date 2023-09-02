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        Haberler Spor Voleybol Elif Şahin, Sırbistan ile yapacakları final maçını değerlendirdi - Voleybol Haberleri

        Elif Şahin, Sırbistan ile yapacakları final maçını değerlendirdi

        Milli voleybolcu Elif Şahin, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yarın Sırbistan ile yapacakları final maçına ilişkin, "Yarın tarihimizdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanıp bu heyecanı da ülkemize yaşatmak istiyoruz." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 19:17 Güncelleme: 02.09.2023 - 19:17
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        "İlk şampiyonluğu istiyoruz"
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        Elif Şahin, Sırbistan karşılaşması öncesinde Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesine değerlendirmelerde bulundu.

        Yarı finalde turnuvanın en güçlü takımlarından İtalya'yla karşılaştıklarını aktaran Elif Şahin, şunları kaydetti:

        "Bu maçın kolay olmayacağını biliyorduk. Nitekim de öyle oldu. Geriden gelerek karşılaşmayı kazanmak her zaman zordur. Bu geri dönüşle birlikte sahaya karakterimizi yansıttığımızı düşünüyorum. Finale yükseldiğimiz için çok mutluyuz. Milli takım olarak inanılmaz bir yaz geçiyoruz. Milletler Ligi'nin ardından Avrupa Şampiyonası'nda da final oynamak hedeflerimizden bir tanesiydi. Benim için de çok özel bir final olacak çünkü milli takımla Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez final oynayacağım. Heyecanlıyım. Yarın tarihimizdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanıp bu heyecanı da ülkemize yaşatmak istiyoruz."

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