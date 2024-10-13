Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Elijah Bryant: Biberovic'i ısırmadım - Basketbol Haberleri

        Elijah Bryant: Biberovic'i ısırmadım

        Anadolu Efes'te forma giyen Elijah Bryant, Fenerbahçe maçında Tarık Biberovic ile yaşadığı pozisyon hakkında açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2024 - 23:39 Güncelleme: 13.10.2024 - 23:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Biberovic'i ısırmadım"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Efes forması giyen Elijah Bryant, THY EuroLeague'deki Fenerbahçe Beko maçında Tarık Biberovic ile yaşadığı pozisyon hakkında konuştu.

        Bryant, Tarık Biberovic'i ısırmadığını söyledi. Elijah Bryant, açıklamasında, "Pozisyonda Biberovic ile birlikte yere düştük. Ayağa kalkmaya çalıştığımda beni arkamdan agresif bir şekilde boynumdan ve başımdan yakaladı, beni aşağı çekti ve yüzümü koluna bastırdı, boynumda ve sırtımda ciddi çizik izleri bıraktı. Tekrar kendimi kaldırmaya çalıştım. O da tekmelerle karşılık verdi, kolumda morluklar bıraktı. Onu ısırmadığımı açıkça belirtmek istiyorum; eylemlerim kesinlikle ayağa kalkmak içindi. Birini başından veya boynundan tutup yere çekmenin basketbolda yeri yoktur." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        NE OLMUŞTU?

        THY EuroLeague'de Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun oynadığı maçın üçüncü çeyreğinde Bryant ile Biberovic arasında yaşanan gerginlik sonrası iki oyuncu da ihraç edilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hizbullah, İsrail'i vurdu: 67 yaralı
        Hizbullah, İsrail'i vurdu: 67 yaralı
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 3. Madde açıklaması
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 3. Madde açıklaması
        Gedson Fernandes göz dolduruyor!
        Gedson Fernandes göz dolduruyor!
        İsrail tankları BM üssüne girdi
        İsrail tankları BM üssüne girdi
        Game of Thrones'taki tahta 1,5 milyon dolar
        Game of Thrones'taki tahta 1,5 milyon dolar
        Fırtına caminin minaresi uçurdu
        Fırtına caminin minaresi uçurdu
        19 gündür aranan kadının cansız bedeni bulundu!
        19 gündür aranan kadının cansız bedeni bulundu!
        Polisle çatıştılar! O anlar kamerada
        Polisle çatıştılar! O anlar kamerada
        "Grup için anahtar maç"
        "Grup için anahtar maç"
        Ayin ve ritüele katıldılar mı? Sur vahşeti soruşturmasında yeni ayrıntılar
        Ayin ve ritüele katıldılar mı? Sur vahşeti soruşturmasında yeni ayrıntılar
        Ülke genelinde büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği
        Ülke genelinde büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği
        15 milyon Euro'luk Icardi iddiası!
        15 milyon Euro'luk Icardi iddiası!
        Telefonlu çakmaklı saldırı
        Telefonlu çakmaklı saldırı
        Norveç Prensesi Bodrum'da balayı yaptı
        Norveç Prensesi Bodrum'da balayı yaptı
        Bu gezegenler yuvarlak değilmiş!
        Bu gezegenler yuvarlak değilmiş!
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        "Yazıklar olsun"
        "Yazıklar olsun"
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!