Elimi Bırakma 26. son bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. Elimi Bırakma'da Azra, Mert'e kavuşunca Cenk ile özür dileyerek onu geri kazanmaya çalışıyor. Miras kavgası ise daha da büyüyor ve Feride önemli bir adım atıyor. Feride mirasını Azra ile Cenk'in resmi evliliğine bağlıyor. İşte Elimi Bırakma 27. yeni bölüm fragmanı ve 26. son bölüm özeti.
ELİMİ BIRAKMA 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
ELİMİ BIRAKMA 26. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Fatma’nın hastaneden kaçmayı başarmış olması herkesi tedirgin eder. Mert’in tekrar kaçırılmasından endişe duyan Feride, önleyici bazı güvenlik önlemleri alır. Polisin yanı sıra bir yandan Azra’nın tarafı, diğer yandan da Sumru ve Azmi, her yerde Fatma’yı aramaya başlarlar. Ama bu güvenlik önlemleri bile Fatma’nın Mert ile tekrar temas kurmasının önüne geçemez.
Cansu’nun kafeteryayı Burhan’ın üzerine devrettiğini öğrenen Sumru, kızını ufak ufak kaybetmeye başladığının farkına varır ve onu tekrar kazanmanın yollarını aramaya başlar.
Mert’e kavuşmanın rahatlığı ve Fatma’nın yakalanıp Sumru hakkındaki gerçekleri polise anlatacağına olan inancıyla, Azra özgüvenini geri kazanmaya başlar.
Tam her şeyin yoluna girmeye başladığı düşünülürken Sumru’nun sahip olduğu hisselerin arkasındaki gizli elin kimliği ortaya çıkar ve Feride’nin kurmaya çalıştığı aile saadeti bir kez daha ağır bir darbe alır.
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