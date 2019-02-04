Elimi Bırakma yayınlanan 27. son bölümde Başına gelen onca şeyden sonra Azra, gerçekleri Cenk’ten daha fazla saklayamayacağına karar verir ve ondan uzak durmasının nedenini anlatır. Ama Cenk’in buna tepkisi pek de Azra’nın umduğu gibi olmayacaktır. Azmi ve Sumru’nun, Serap’ı ileri sürerek yaptıkları hamle karşısında Feride de boş durmaz. O da yıllardır yanında çalışan Azmi’yi yola getirmek adına kendi hamlesini yapar. Hasta haliyle sokaklarda gizlenmeyi daha fazla sürdüremeyen Fatma sonunda yakayı ele verir. Fatma’nın ortaya çıkışı Azra ve Mert’in kavuşmasını sağlayabilecek midir? Diğer yandan, intikam planlarını daha fazla ertelemek istemeyen Kadir, Cenk ile hesaplaşma vaktinin geldiğine karar verir. İşte, Elimi Bırakma 28. bölüm fragmanı...
ELİMİ BIRAKMA 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
ELİMİ BIRAKMA 27. SON BÖLÜM İZLE
ELİMİ BIRAKMA OYUNCULARI
Oyuncular: Alp Navruz, Alina Boz, Dolunay Soysert, Cemre Gümeli, Seray Gözler Yeniay, Burak Tamdoğan, Gökçe Yanardağ, Ertuğrul Postoğlu, Ebru Aykaç, Batuhan Ekşi, İpek Filiz Yazıcı, Cemre Baysel, Emre Bey, Sueda Çil, Yıldırım Şimşek, Emre Ozan, Yiğit Kağan Yazıcı, Özgür Kaymak, Ercan Özdal,
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