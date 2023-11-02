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        Haberler Gündem Elinde av tüfeğiyle yolu kapattı, hakaretler savurdu

        Elinde av tüfeğiyle yolu kapattı, hakaretler savurdu

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir şahıs, eline aldığı av tüfeğiyle yolu kapatıp tehditler savurdu. Şahıs sonra polis tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 18:19 Güncelleme: 02.11.2023 - 18:19
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        Tüfekle yolu kapatıp tehditler savurdu
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        Olay, Bağlar ilçesi Doç. Dr. Ahmet Bilgin Caddesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir şahıs, eline aldığı av tüfeğiyle caddeye çıktı.

        EMNİYETE SEVK EDİLDİ

        Yolu trafiğe kapatan şahıs, hakaretler savurarak sürücüleri tedirgin etti. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine emniyet güçleri sevk edildi.

        KAMERALARA YANSIDI

        Polis, şahsı gözaltına alırken, olay anı bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

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        #Diyarbakır
        #haberler
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