Kriz geçiren genç korku saldı 0:00 / 0:00

DHA

Olay, akşam saatlerinde Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen gencin elindeki bıçağı fark eden vatandaşlar durumu polise haber verdi. Bağırarak etraftakileri tehdit eden genç, bıçağını çıkartarak etrafa savurmaya başladı. 27 yaşında olduğu öğrenilen Sercan G. polis ekipleri tarafından uzun süre ikna edilmeye çalışıldı.

Elindeki bıçağı vermeye yanaşmayan Sercan G., polis tarafından yere yatırılarak ellerine kelepçe takıldı. Yaklaşık 1 saat caddedeki vatandaş ve esnafa korku dolu anlar yaşatan Sercan G., kelepçeli halde bile polise uzun süre direndi. Gözaltına alınırken de "Jandarma nerede? Polis nerede? Bunlar gerçek polis değil. Beni kurtarın" diye bağırdı. Korku dolu anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.



