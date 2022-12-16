Elini makineye kaptırdı, parmakları koptu

Bursa'da, elini bıçkı makinesine kaptıran işçi Sinan Ö.'nün (40) parmakları koptu.
Olay, saat 13.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 1'inci Akasya Sokak'ta meydana geldi. Çalıştığı mobilya atölyesinde bıçkıda ahşap kesimi yapan Sinan Ö., sol elini makineye kaptırdı.
Sinan Ö.'nün 3 parmağı koptu. Çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sinan Ö., buradan da kopan parmaklarının dikilmesi için Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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