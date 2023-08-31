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        Haberler Gündem 3. Sayfa Elini yıkarken kanala düşen genç boğuldu

        Şanlıurfa'da elini yıkarken suluma kanalına düşen genç boğuldu

        Şanlıurfa'da, elini yıkamak isterken sulama kanalına düşen Suriye uyruklu genç, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 16:26 Güncelleme: 31.08.2023 - 16:26
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        Elini yıkarken kanala düşen genç boğuldu
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Açmalı Mahallesi'nde sulama kanalında elini yıkamaya çalışan Suriye uyruklu Kamil Muhammed Hamidi (20), dengesini kaybederek suya düştü.

        Gencin suda kaybolduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve 112 Acil Servis ve polis dalgıç ekipleri yönlendirildi. Kanalda arama çalışması yapan ekipler, olay yerinin 15 kilometre uzaklığında Hamidi'nin cansız bedenine ulaştı.

        Sudan çıkarılan cansız beden, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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