Elite 3000 - Fredericia maç önü

Danimarka 1.Lig heyecanı devam ediyor. Elite 3000, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Fredericia takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 15:45. Maç öncesi Elite 3000 5 puanla 2. sırada, Fredericia 4 puanla 6. sırada bulunuyor. Elite 3000, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Fredericia, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 519 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Elite 3000 kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.00, Fredericia sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Elite 3000 önceki hafta Naestved mücadelesinde 1-0 kazandı.

Fredericia ise Vejle-Kolding karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Elite 3000, 4 gol attı ve 2 gol yedi.

Fredericia, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Fredericia, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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