Elite 3000 - Fremad Amager maçı heyecanı

Danimarka 1.Lig heyecanı devam ediyor. Elite 3000, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Fremad Amager takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 14:45. Ev sahibi Elite 3000, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Fremad Amager, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 459 kodlu maçı oynayanlar; Elite 3000 galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.30, Fremad Amager galibiyet oranı 4.30. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Elite 3000 önceki hafta Vejle-Kolding mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Fremad Amager ise Herfolge Koge maçında 0-0 berabere kaldı.

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