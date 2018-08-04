Elite 3000 - Naestved maçı istatistikleri

Elite 3000 ve Naestved, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Danimarka 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:45. 3 puanlı Elite 3000 2. sırada bulunuyor, Naestved 3 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Elite 3000, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Naestved, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 473. İddaa'da Elite 3000 kazanır 1.50, berabere biter 3.30, Naestved kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Elite 3000 son hafta oynanan Naestved maçında 1-0 kazandı.

Naestved, Elite 3000 karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Elite 3000, 3 gol attı ve 1 gol yedi.

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