Oyuncu Ekin Mert Daymaz ile sürpriz bir şekilde yeni aşka yelken açan stilist Eliz Sakuçoğlu, önceki gün Etiler’de bulunan bir parfümeriden çıkarken görüntülendi. Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşayan Sakuçoğlu, "Hayatımda her şey çok güzel. Çok mutluyum. Aslında her zaman mutluyum. Bunun için karşı cinse ihtiyaç duymuyorum ama Mert iyi geldi" dedi
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Oyuncu Ekin Mert Daymaz ile sürpriz bir şekilde yeni aşka yelken açan stilist Eliz Sakuçoğlu, önceki gün Etiler’de bulunan bir parfümeriden çıkarken görüntülendi.
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"MERT'İN AŞKI BANA İYİ GELDİ"
Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre, ayaküstü gazetecilerle konuşan güzel stilist, yeni aşkıyla alakalı, “Hayatımda her şey çok güzel. Çok mutluyum. Aslında her zaman mutluyum. Bunun için karşı cinse ihtiyaç duymuyorum ama Mert iyi geldi. İyi gelmese devam etmem” şeklinde konuştu.
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Aynı zamanda, yakışıklı oyuncuyu kıskanıp kıskanmadığı sorulduğunda ise; “Yorumsuzum bu konuda” cevabını verdi.
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“KASLI OLAYIM DİYE ÇABALAMIYORUM”
Öte yandan, her zaman fit görüntüsüyle dikkat çeken Sakuçoğlu, aslında kilo yapacak şeylerle beslendiğini anlattı. Sakuçoğlu, şunları söyledi:
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“Kaslı olayım diye çabalamıyorum tam tersi yemek yiyorum. Büyük kavanoz çikolatalı fındık kremasını iki günde bitiren birisiyim.
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Fast food çok yiyorum. Ama onları yemek için spor yapıyorum. Hayata bir kez geldik canımız ne istiyorsa yiyebiliriz”
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Geçtiğimiz aylarda kötü günler geçirip sosyal medyaya dahi küsen Sakuçoğlu, sosyal medyaya geri döndüğünü şu ifadelerle açıkladı:
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“Bu bir süreç, hepimiz bir sınavdan geçiyoruz. Hak etmediğim bazı şeyler yaşadım. Hepsi bir tecrübe oldu. Çok üzülmedim. Bundan sonra yoluma o dersleri cebime koyarak yol alıyorum. Geçenlerde bir fotoğraf ekledim hatta…”
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