Eliz Sakuçoğlu: Mert'in aşkı bana iyi geldi

Oyuncu Ekin Mert Daymaz ile sürpriz bir şekilde yeni aşka yelken açan stilist Eliz Sakuçoğlu, önceki gün Etiler’de bulunan bir parfümeriden çıkarken görüntülendi. Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşayan Sakuçoğlu, "Hayatımda her şey çok güzel. Çok mutluyum. Aslında her zaman mutluyum. Bunun için karşı cinse ihtiyaç duymuyorum ama Mert iyi geldi" dedi