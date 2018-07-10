3 | 18

Bu çalışması sırasında çekilmiş bir görüntüsünü de takipçileriyle paylaşan Sakuçoğlu fotoğrafın üzerine, “Bileğimi sakatladığımdan beri spor yapamıyordum, bugün yine yeniden… Hiç kilo almıyor musun diye soranlara üç kilo aldım ama ne olacak ki aldığımız gibi de veririz yine Allah başka dert vermesin” notunu düştü.