Eliz Sakuçoğlu: Zengin erkeğin gücü bana sökmez!

Giriş: 11.02.2019 - 08:51 | Güncelleme:  

Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşayan Eliz Sakuçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sakuçoğlu, bir takipçisinin "Maddi durumu iyi olan erkeklerle birlikte oluyorsun" yorumuna yanıt verdi

  • 1Eliz Sakuçoğlu: Zengin erkeğin gücü bana yetmez! - Magazin haberleri
    1|35

    Eliz Sakuçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir takipçisinin "Maddi durumu iyi olan erkeklerle birlikte oluyorsun" yorumuna sinirlenen Sakuçoğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

  • 2Eliz Sakuçoğlu: Zengin erkeğin gücü bana yetmez! - Magazin haberleri
    2|35

    "PARAYLA HİÇBİR ZAMAN İŞİM OLMADI"

    "Varsayım çok kötü bir şey... Hiçbir şey sizin dışarıdan gördüğünüz, okuduğunuz, düşündüğünüz, bildiğinizi sandığınız gibi değil... Benim parayla hiçbir zaman işim olmadı. Aksini söyleyecek biri varsa buyursun çıksın karşıma! 

  • 3Eliz Sakuçoğlu: Zengin erkeğin gücü bana yetmez! - Magazin haberleri
    3|35

    "BAŞKALARI GİBİ SPONSOR SEVGİLİ ARAMADIM HİÇ"

    Ben başkaları gibi kendime sponsor sevgili aramadım hiç. Hangi ortamda olursa olsun, ister sevgilim, ister karşı cinsten arkadaşım, hesabımı hep kendim öderim, çünkü ailemden bunu öğrendim!

  • 4Eliz Sakuçoğlu: Zengin erkeğin gücü bana yetmez! - Magazin haberleri
    4|35

    "BANKA HESABI BÜYÜK OLAN ERKEĞİN GÜCÜ BANA SÖKMEZ"

    Bana banka hesabı büyük olan erkeğin gücü sökmez efendim. Yüreği büyük olsun, cebinde tek kuruşu olmasın. Ben o adamı başıma taç, canıma yoldaş ederim! Beni kimselerle karıştırmayın!"

  • 5Eliz Sakuçoğlu: Zengin erkeğin gücü bana yetmez! - Magazin haberleri
    5|35

    Sakuçoğlu, yaklaşık 7 aydır Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşıyor. 

  • 6Eliz Sakuçoğlu: Zengin erkeğin gücü bana yetmez! - Magazin haberleri
    6|35

    "GÜZEL BİR BİRLİKTELİĞİMİZ VAR"

    Ekin Mert Daymaz, geçtiğimiz aylarda "Güzel bir birlikteliğimiz var. Şu an her şey yolunda aşk hayatımda” diye konuşmuştu.

  • 7Eliz Sakuçoğlu: Zengin erkeğin gücü bana yetmez! - Magazin haberleri
    7|35

    "MUTLU OLMAK İÇİN KARŞI CİNSE İHTİYACIM YOK AMA..."

    Sakuçoğlu ise, “Hayatımda her şey çok güzel. Çok mutluyum. Aslında her zaman mutluyum. Bunun için karşı cinse ihtiyaç duymuyorum ama Mert iyi geldi. İyi gelmese devam etmem” ifadelerini kullanmıştı.

  • 8Eliz Sakuçoğlu: Zengin erkeğin gücü bana yetmez! - Magazin haberleri
    8|35
  • 9Eliz Sakuçoğlu: Zengin erkeğin gücü bana yetmez! - Magazin haberleri
    9|35
  • 10Eliz Sakuçoğlu: Zengin erkeğin gücü bana yetmez! - Magazin haberleri
    10|35
  • 11Eliz Sakuçoğlu: Zengin erkeğin gücü bana yetmez! - Magazin haberleri
    11|35
  • 12Eliz Sakuçoğlu: Zengin erkeğin gücü bana yetmez! - Magazin haberleri
    12|35
  • 13Eliz Sakuçoğlu: Zengin erkeğin gücü bana yetmez! - Magazin haberleri
    13|35
  • 14Eliz Sakuçoğlu: Zengin erkeğin gücü bana yetmez! - Magazin haberleri
    14|35
  • 15Eliz Sakuçoğlu: Zengin erkeğin gücü bana yetmez! - Magazin haberleri
    15|35
  • 16Eliz Sakuçoğlu: Zengin erkeğin gücü bana yetmez! - Magazin haberleri
    16|35
  • 17Eliz Sakuçoğlu: Zengin erkeğin gücü bana yetmez! - Magazin haberleri
    17|35
  • 18Eliz Sakuçoğlu: Zengin erkeğin gücü bana yetmez! - Magazin haberleri
    18|35
  • 19Eliz Sakuçoğlu: Zengin erkeğin gücü bana yetmez! - Magazin haberleri
    19|35
  • 20Eliz Sakuçoğlu: Zengin erkeğin gücü bana yetmez! - Magazin haberleri
    20|35
  • 21Eliz Sakuçoğlu: Zengin erkeğin gücü bana yetmez! - Magazin haberleri
    21|35
  • 22Eliz Sakuçoğlu: Zengin erkeğin gücü bana yetmez! - Magazin haberleri
    22|35
  • 23Eliz Sakuçoğlu: Zengin erkeğin gücü bana yetmez! - Magazin haberleri
    23|35
  • 24Eliz Sakuçoğlu: Zengin erkeğin gücü bana yetmez! - Magazin haberleri
    24|35
  • 25Eliz Sakuçoğlu: Zengin erkeğin gücü bana yetmez! - Magazin haberleri
    25|35
  • 26Eliz Sakuçoğlu: Zengin erkeğin gücü bana yetmez! - Magazin haberleri
    26|35
  • 27Eliz Sakuçoğlu: Zengin erkeğin gücü bana yetmez! - Magazin haberleri
    27|35
  • 28Eliz Sakuçoğlu: Zengin erkeğin gücü bana yetmez! - Magazin haberleri
    28|35
  • 29Eliz Sakuçoğlu: Zengin erkeğin gücü bana yetmez! - Magazin haberleri
    29|35
  • 30Eliz Sakuçoğlu: Zengin erkeğin gücü bana yetmez! - Magazin haberleri
    30|35
  • 31Eliz Sakuçoğlu: Zengin erkeğin gücü bana yetmez! - Magazin haberleri
    31|35
  • 32Eliz Sakuçoğlu: Zengin erkeğin gücü bana yetmez! - Magazin haberleri
    32|35
  • 33Eliz Sakuçoğlu: Zengin erkeğin gücü bana yetmez! - Magazin haberleri
    33|35
  • 34Eliz Sakuçoğlu: Zengin erkeğin gücü bana yetmez! - Magazin haberleri
    34|35
  • 35Eliz Sakuçoğlu: Zengin erkeğin gücü bana yetmez! - Magazin haberleri
    35|35

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0