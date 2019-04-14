Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta geriye düşmesine rağmen Galatasaray ile 1-1 berabere kalırken Eljif Elmas açıklamalarda bulundu. Skoru 1-1'e getiren golü atan genç futbolcu, "Böyle bir derbide oynadığım için çok mutluyum. Bu heyecanı ilk kez yaşadım. Galatasaray'a karşı gol attığım için çok mutluyum. Umarım uzun süre bu forma altında mücadele ederim" ifadelerini kullandı.