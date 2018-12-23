İtalya’nın önemli ekiplerinden Lazio, Eljif Elmas’ın peşine düştü. Corriero dello Sport’un haberine göre; 19 yaşındaki Makedon orta sahanın devre arasından sonra kariyerine Lazio’da devam edeceği iddia edildi. İtalyan ekibi, Sarı-Lacivertli kulübe 15 milyon euroluk bir teklif iletecek. Geçen sezon Kocaman döneminde şans bulamayan Eljif, bu sezon takımın en istikrarlı oyuncularından oldu.

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