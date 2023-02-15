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Eljif Elmas'tan depremzedeler için yardım çağrısı

İtalya Serie A takımlarından Napoli'de forma giyen Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, deprem sonrasında bölgedeki vatandaşlar için sosyal medya hesabından yardım mesajı paylaştı. Napolili futbolcular Hviça Kvaratshelia, Victor Osimhen ve Piotr Zielinski'nin formaları yardım için satılacak

Eljif Elmas'tan depremzedeler için yardım çağrısı
İHA

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve şu an İtalyan ekibi Napoli'de top koşturan Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 şehirde ağır hasara neden olan depremler sonrasında sosyal medya hesabından yardım mesajı yayımladı.

Elmas, paylaştığı videoda, "Ülkem için çok üzgünüm. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yapılan yardımların dışında Napoli takımı olarak bir gelir planlıyoruz. İnşallah en kısa zamanda Türkiye'ye bağış olarak göndereceğiz. Yardımlarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başarılı futbolcu, Napoli'deki takım arkadaşlarının da imzalı formalarının depremzedeler için açık artırmaya çıkacağını duyurdu. Takımın önemli isimleri Hviça Kvaratshelia, Victor Osimhen ve Piotr Zielinski, imzalı formaları ile Elmas’ın yardım çağrısına destek verdi.

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